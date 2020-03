ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ഇറ്റലിയില്‍ കുടുങ്ങിയ ബാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ ആഴ്ചാവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരുമായി എംബസികള്‍ മുഖാന്തരം നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സാഹചര്യങ്ങള്‍ വളരെ മോശമായ ഇറാനില്‍ നിന്ന് 590 പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച ഇന്ത്യക്കാരെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ക്ക് കൃത്യമായ ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവര്‍ ഉടന്‍ രോഗമുക്തി നേടുമെന്നും ഇവരെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാനാകുമെന്നുമാണ് വിശ്വാസം.

സാര്‍ക്ക് നേതാക്കളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങിനിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങളുമായി മന്ത്രാലയം മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നുണ്ട്. എമര്‍ജന്‍സി ഫണ്ട് സജീവമാണ്. മറ്റ് സാര്‍ക്ക് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് മാസ്‌കുകള്‍, കയ്യുറകള്‍ എന്നിവ ആവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ലഭിച്ച സഹായാവശ്യങ്ങളുടെ തുക പത്തു ലക്ഷം ഡോളര്‍ കടന്നിട്ടുണ്ട്.

മഹാമാരിയായ കൊറോണയെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് സാര്‍ക് നേതാക്കളുമായി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ കശ്മീര്‍ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് പാകിസ്താന്‍ ആ വേദി ദുരപയോഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയ വക്താക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ 25-30 പേരാണ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ദിവസം 400 ഇമെയിലുകളും 1000 കോളുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

