കാഠ്മണ്ഡു: വിമാനം റണ്‍വേയില്‍ നിന്ന് തെന്നിമാറിയതിനേത്തുടര്‍ന്ന് നേപ്പാളിലെ ഏക അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായ കാഠ്മണ്ഡു വിമാനത്താവളം 11 മണിക്കൂറിലേറെ അടച്ചിട്ടു. നേപ്പാള്‍ഗഞ്ചില്‍ നിന്ന് കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് 21 യാത്രക്കാരുമായെത്തിയ ജെറ്റ്സ്ട്രീം 41 ആണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് അപകടം നടന്നത്, ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ല. എന്നാല്‍ മണ്ണില്‍ താഴ്ന്ന വിമാനം സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്നതിനായാണ് 11 മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് വിമാനത്താവളം അടച്ചിട്ടത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ സര്‍വീസുകള്‍ പുനസ്ഥാപിച്ചതായി അധികാരികള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തേക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും മറ്റ് വിമാനങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമായി ലാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും എയര്‍പോര്‍ട്ട് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ രാജ് കുമാര്‍ ഛേത്രി പറഞ്ഞു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലില്‍ സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവത്തില്‍ മലേഷ്യന്‍ജെറ്റിന്റെ വിമാനം 139 യാത്രക്കാരുമായി റണ്‍വേയില്‍നിന്ന് തെന്നിമാറിയിരുന്നു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല്‍ നേപ്പാള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Content Highlights: Plane Skids off Runway in Nepal, Airport Shut for More Than 11 Hours