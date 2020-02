ഇസ്താംബൂള്‍: തുര്‍ക്കിയിലെ ഇസ്താംബൂളിലുള്ള വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇറങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കവെ റണ്‍വേയില്‍നിന്ന് തെന്നിമാറിയ വിമാനം പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു. അപകടത്തില്‍ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. 177 യാത്രക്കാരും ആറ് ജീവനക്കാരും വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

പെഗാസസ് എയര്‍ലൈന്‍സിന്റെ വിമാനമാണ് കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ റണ്‍വേയില്‍നിന്ന് തെന്നിമാറിയത്. യാത്രക്കാരില്‍ ചിലര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. വിമാനത്തിന് തീപ്പിടിച്ചുവെങ്കിലും അഗ്നിശമന സേന ഉടന്‍ തീകെടുത്തി. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇസ്താംബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇറങ്ങേണ്ട വിമാനങ്ങള്‍ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.

