ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ നാലു ബാങ്കുകള്‍ കൊള്ളയടിച്ച് അധികൃതരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയ കൊള്ളക്കാരി 'പിങ്ക് ലേഡി ബാന്‍ഡിറ്റും' കൂട്ടാളിയും അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. അമേരിക്കയിലെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റില്‍ നിരവധി ബാങ്കുകളില്‍ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്ത സിര്‍സി ബെയ്‌സും സഹായി അലക്‌സിസ് മൊറാലിസുമാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത്. ഷാര്‍ലറ്റ് സ്പീഡ് വേ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് പോലീസ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.

ബാങ്കുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മോഷണം ആവര്‍ത്തിച്ച് തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച അജ്ഞാതയായ മോഷ്ടാവിനെ പിടികൂടാന്‍ സഹായിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 10000 ഡോളര്‍ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സിര്‍സിയുടെ പക്കല്‍ എപ്പോഴും പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ബാഗ് ഉള്ളതായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളില്‍ നിന്നും വ്യക്തമായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇവര്‍ക്ക് പിങ്ക് ലേഡി ബാന്‍ഡിറ്റ് എന്ന ഇരട്ടപ്പേര് അന്വേഷണസംഘം നല്‍കിയത്.

കാര്‍ലിസ്‌ലി, പെന്‍സില്‍വാനിയ, ഡെലവേര്‍, നോര്‍ത്ത് കരോലിന എന്നിവടങ്ങളിലെ ബാങ്കുകളിലാണ് സിര്‍സിയും അലക്‌സിസും മോഷണം നടത്തിയത്. ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ നോര്‍ത്ത് കരോലിനയിലെ ബിബി& ടി ബാങ്കിലാണ് ഇവര്‍ പണത്തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ആയുധം കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവര്‍ പണം തട്ടിയിരുന്നത്.

The FBI is offering a reward of up to $10,000 in connection with 3 bank robberies in Delaware, Pennsylvania, & NC. She has been named the "Pink Lady Bandit" because she carries a bright pink handbag. @FBIBaltimore @FBIPhiladelphia pic.twitter.com/Vdq08zoU2L