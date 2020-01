ഖാര്‍ത്തും (സുഡാന്‍): സിംഹമെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ മനസില്‍ തെളിയുന്ന ഒരു രാജകീയരൂപമുണ്ട്. ഇടതൂര്‍ന്ന സടയും കരുത്തുറ്റ ശരീരവുമുള്ള മൃഗരാജന്റെ ചിത്രം. എന്നാല്‍ അതിന് തികച്ചും വിപരീതമാണ് ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായ സുഡാനില്‍ നിന്നുള്ള ഈ സിംഹങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍. തലസ്ഥാന നഗരമായ ഖാര്‍ത്തുമിലെ അല്‍ ഖുറേഷി പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നുള്ള ഈ ചിത്രങ്ങള്‍.

ദിവസങ്ങളായി ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണമോ, മരുന്നോ ലഭിക്കാതെ രോഗാവസ്ഥയിലാണ് അല്‍ ഖുറേഷി പാര്‍ക്കിലെ സിംഹങ്ങള്‍. പട്ടിണികിടന്ന് എല്ലും തോലുമായ നിലയിലാണ് ഇവ. സിംഹങ്ങളില്‍ ചിലതിന് അവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഭാരത്തിന്റെ മൂന്നില്‍ രണ്ട് തൂക്കം പോലുമില്ലെന്ന് പാര്‍ക്ക് അധികൃതരും ഡോക്ടര്‍മാരും പറയുന്നു. അഞ്ചെണ്ണമൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം പട്ടിണികിടന്ന് ചത്തുപോകുകയും ചെയ്തു.

ഖാര്‍ത്തും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ് പാര്‍ക്ക്. വിദേശപണത്തിന്റെ അഭാവവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ക്ക് കുത്തനെ വില കൂടിയതും കാരണം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് സുഡാന്‍. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇവയ്ക്ക് മതിയായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.

'പലപ്പോഴും ഇവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാറില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൈയില്‍ നിന്ന് പണമെടുത്ത് ഭക്ഷണം വാങ്ങി നല്‍കും.' മൃഗശാല മാനേജറെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എഫ്.പി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. പാര്‍ക്കിന്റെ സ്ഥിതി ദയനീയമാണെന്നും മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങള്‍ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും പാര്‍ക്കിലെ ജീവനക്കാരന്‍ പറഞ്ഞു.

ഈ മൃഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മൃഗസ്നേഹികള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ക്യാമ്പയിന്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടിയന്തരമായി ഇവയ്ക്ക് ആഹാരവും മരുന്നും എത്തിക്കണമെന്നും മറ്റൊരു മൃഗശാലയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം.

ആഫ്രിക്കന്‍ സിംഹങ്ങളെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ യൂണിയന്‍ ഫോര്‍ കണ്‍സര്‍വേഷന്‍ ഓഫ് നേച്ചര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Pictures of malnourished African lions at Sudan Park go viral