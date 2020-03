ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകം കൊറോണയുടെ പിടിയില്‍ ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോള്‍, മാസ്‌കും ദേഹം മുഴുവന്‍ കോട്ടിനുള്ളിലാക്കി 'സുരക്ഷിതരാകാന്‍' വെമ്പുന്ന മനുഷ്യരും വിജനമായ തെരുവുകളും മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്ന മരണങ്ങളുടെ ഗ്രാഫും ഭയം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോള്‍ വുഹാനിലെ ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്‌.

87 വയസുകാരനായ കൊറോണ രോഗിക്ക് സൂര്യാസ്തമയം കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ ചിത്രം ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ മനസുകീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു. നിരവധി പേരാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ഈ ചിത്രം ഷെയര്‍ ചെയ്തത്‌.

ട്വിറ്ററില്‍ ചെന്‍ചെന്‍സ് എന്ന യൂസറാണ് ഈ ചിത്രം ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. ചിത്രത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു.. വുവാഹിനിലെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണിത്. ഒരുമാസത്തോളമായി ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന 87കാരനായ രോഗിയെ സി.ടി സ്‌കാന്‍ എടുക്കാനായി കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടത്. ഇതോടെ അല്‍പ സമയം അത് കാണാന്‍ അനുവദിക്കാമോയെന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു. ഡോക്ടര്‍ സമ്മതം അറിയിച്ചതോടെ ആ കാഴ്ച പിറന്നു.

ഹൃദയത്തില്‍ തൊടുന്നു എന്നാണ് ഈ ചിത്രം ഷെയര്‍ചെയ്തുകൊണ്ട് പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ചിലര്‍ വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ അഭിനന്ദിക്കാനും മറന്നില്ല.

Content Highlight: Picture Of Coronavirus patient goes viral on internet