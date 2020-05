കറാച്ചി: വിമാനം അപടത്തില്‍പെട്ടത് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ചുറ്റും തീ ആളികത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെയും മുതിര്‍ന്നവരുടേയുമെല്ലാം നിലവിളികളായിരുന്നു തനിക്ക് ചുറ്റും മുഴങ്ങി കേട്ടതെന്നും പറയുകയാണ് പാകിസ്താന്‍ വിമാനാപകടത്തില്‍നിന്നു അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സുബൈര്‍. യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരുമടക്കം 97 പേരും മരിച്ചപ്പോള്‍ രണ്ട് പേര്‍ മാത്രമാണ് അപകടത്തില്‍നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്.

'വിമാനം അപകടത്തില്‍ പെട്ടപ്പോഴാണ് ഞാന്‍ ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. എനിക്ക് ചുറ്റിനും തീ ആളി കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റാരെയും കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കുട്ടികളുടേയും മുതിര്‍ന്നവരുടേയും കരച്ചിലുകള്‍ മുഴങ്ങി കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാന്‍ സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് അഴിച്ചുമാറ്റി കുറച്ച് പ്രകാശം കണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് നടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ചാടുകയാണ് ചെയ്തത്‌'- 24 കാരനായ മുഹമ്മദ് സുബൈര്‍ തന്റെ ആശുപത്രി കിടക്കയില്‍വെച്ച് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

