ഇസ്ലാമാബാദ്: കോവിഡിനെതിരേയുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ ജനങ്ങൾ വൈറസിനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന് പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. ഫോൺ മുഖാന്തരം ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ സജ്ജമാക്കിയ 'കോവിഡ് 19 ടെലി ഹെൽത്ത് പോർട്ടൽ' ഇസ്ലാമാബാദിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്‌ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കോവിഡ് 19 വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ വൈറസിനൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കണം. കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഈ പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വർഷം കോവിഡിനെതിരേ പോരാടാൻ രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു.

രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാകിസ്താനില്‍ ഭാഗികമായി തീവണ്ടി സർവീസ് ബുധനാഴ്ച മുതൽ പുനരാരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. നിലവിൽ 46,000 പേർക്കാണ് പാകിസ്താനില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാത്രം 1932 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതുവരെ 985 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

