പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നിര്‍ത്തിയതോടെ അവിടെയുള്ള പെന്‍ഗ്വിനുകള്‍ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഷിക്കാഗോ ഷെഡ് അക്വേറിയത്തിലെ അധികൃതര്‍. അക്വേറിയത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കൊപ്പം ഇരുകാലുകളില്‍ ചുറ്റി നടന്ന് വിലസുകയാണ് ഈ പക്ഷികള്‍.

അക്വേറിയത്തിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ട് നടക്കുന്ന പെന്‍ഗ്വിനുകളുടെ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും അധികൃതര്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്ക് വെക്കാറുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ ഇവ ആസ്വദിക്കാറുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അക്വേറിയം ട്വിറ്ററില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത വെല്ലിങ്ടണിന്റെ വീഡിയോ 20 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ കണ്ടത്. അക്വേറിയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന പെന്‍ഗ്വിനാണ് വെല്ലിങ്ടണ്‍.

The adventure continues! 🐧🐧

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) 👇 pic.twitter.com/VdxN3oQAfe