ടിക് ടോക്കിലെ കൊറോണ വൈറസ് ചലഞ്ചില്‍ പങ്കെടുത്ത് ടോയ്‌ലറ്റ് സീറ്റ് നക്കിയ ടിക് ടോക് താരം ഗെയ്ഷ്വാന്‍ മെന്‍ഡിസിന് കൊറോണയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇയാള്‍ ചാലഞ്ചില്‍ പങ്കെടുത്ത് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ആശുപത്രി കിടക്കയില്‍ കിടക്കുന്ന ഫൂട്ടേജ് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഗെയ്ഷ്വാന്‍ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള്‍, പലചരക്ക് കടയിലെ വസ്തുക്കള്‍ തുടങ്ങി സാധാരണഗതിയില്‍ രുചിച്ചുനോക്കാത്ത സാധനങ്ങള്‍ നക്കുന്നതാണ് 'കൊറോണ വൈറസ് ചലഞ്ച്.'

ലോകം മുഴുവന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി കോവിഡ് 19 ന് എതിരെ പോരാടുമ്പോഴാണ് അസുഖത്തിന് യാതൊരു ഗൗരവവും കല്‍പ്പിക്കാത്ത കൊറോണ വൈറസ് ചാലഞ്ച് ടിക് ടോക്കില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ, ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ പരിഹസിക്കുകയും തന്റെ മുന്നിലുള്ള മൈക്കുകളും മറ്റും തമാശയായി സ്പര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്ത എന്‍ബിഎ താരം റൂഡി ഗോബര്‍ട്ടിന് രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു.

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he's now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs