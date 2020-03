മെല്‍ബണ്‍: മനുഷ്യന് കൈകളോ, കാലുകളോ നഷ്ടമായാല്‍ അത് കൃത്രിമമായി അത് വെച്ചുനല്‍കുകയാണ് പതിവ്. ഒരു പക്ഷിക്ക് ചിറകിലെ തൂവലുകള്‍ നഷ്ടമായാലോ? ചിറകുകള്‍ മുറിച്ചതിനാല്‍ പറക്കാനാത കഷ്ടപ്പെട്ട തത്തയ്ക്ക് കൃത്രിമ ചിറക് നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഒരു മൃഗാശുപത്രി. ദി അണ്‍ യൂഷ്യല്‍ പെറ്റ് വെറ്റ്‌സാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഇക്കാര്യം ഷെയര്‍ ചെയ്തത്.

12 ആഴ്ച പ്രായമുള്ള വെയ് വെയ് എന്ന തത്തയ്ക്കാണ് കൃത്രിമ ചിറക് പിടിപ്പിച്ച് നല്‍കിയത്. ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി അതിന്റെ ഉടമായണ് വെയ് വെയ് എന്ന തത്തയെ ക്ലിനിക്കില്‍ എത്തിച്ചത്. ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്കിടെ, വെയ് വെയുടെ ചിറകുകള്‍ വളരെ മുറിച്ചതായും അവളുടെ തൂവലുകള്‍ പലതും മുമ്പ് നീക്കം ചെയ്തതായും കണ്ടെത്തി.

Photo: facebook.com/TheUnusualPetVets

വെയ് വെയ്ക്ക് പറക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അവള്‍ പറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ നിലത്തു വീഴുകയാണെന്നും ഉടമ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കൃത്രിമമായി തൂവലുകള്‍ പിടിപ്പിക്കാന്‍ ഡോക്ടര്‍ കാതറീന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ചിറകുകളില്‍ പുതിയ തൂവലുകള്‍ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ കനത്ത വീഴ്ചയില്‍ നിന്നുമേല്‍ക്കുന്ന പരിക്കിനെ തടയാനും പുതിയ തൂവലുകള്‍ സഹായിക്കും.

Photo: facebook.com/TheUnusualPetVets

ഒരേ തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളില്‍ നിന്നുള്ള തൂവലുകളാണ് ഇത്തരം അവസരങ്ങളില്‍ സാധ്യമാകുന്നിടത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ദി അണ്‍യൂഷ്യല്‍ പെറ്റ് വെറ്റ്‌സ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതേ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട പക്ഷിയുടെ തൂവലുകള്‍ തൂവല്‍ ബാങ്കില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വെയ് വെയ്ക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യരായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ തൂവലുകള്‍ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചെങ്കിലും അല്‍പ്പംകൂടി പ്രായമാകുമ്പോള്‍ വെയ് വെയ്ക്ക് തൂവലുകള്‍ വരികയും പറക്കാന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

Photo: facebook.com/TheUnusualPetVets

വലിയ പിന്തുണയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്ന് പോസ്റ്റിന് ലഭിച്ചത്. വെയ് വെയെ സഹായിച്ചതിന് ചിലര്‍ ഡോക്ടറെ അഭിനന്ദിച്ചപ്പോള്‍ മറ്റു ചിലര്‍ പക്ഷികളുടെ ചിറകുകള്‍ വെട്ടുമ്പോള്‍ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണമെന്ന് ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.

Content Highlights: Parrot gets a second chance at flying with its new prosthetic wings