ദുബായ്: ദുബായിലെ പാകിസ്താന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റിന് മുന്നിൽ ദുബായിലെ പ്രവാസി പാകിസ്താനികളുടെ പ്രതിഷേധം. കൊറോണ വൈറസ് മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവാസികളായ പാകിസ്താൻകാർക്ക് പാക് അധികൃതര്‍ സഹായം നല്‍കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയാണ് വാര്‍ത്ത ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കിയതിനാല്‍ നിരവധി പാകിസ്താന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഏപ്രില്‍ മൂന്നിന് ശേഷം 20,000 ത്തിലധികം പാകിസ്ഥാനികള്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി കോണ്‍സുലേറ്റ് വക്താവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരില്‍ വിസാ കാലാവധി അവസാനിച്ചവരും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരും തൊഴിലുടമ ശമ്പളം നല്‍കാത്തവരും സന്ദര്‍ശന വിസയില്‍ എത്തിയവരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പാക് സർക്കാർ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം.

#WATCH Abandoned Pakistanis protest outside Pakistan consulate in Dubai after no help was provided to them by either Pakistani authorities or UAE authorities, beg for repatriation to Pakistan. (Source: Amateur video) pic.twitter.com/qOkKkDwP6e