ഇസ്ലാമാബാദ്: ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ട്വിറ്ററില്‍ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുന്നതിനിടെ അബദ്ധം പിണഞ്ഞ് പാക് നേതാവ് റഹ്മാന്‍ മാലിക്. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയുടെ ട്വീറ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോളാണ് റഹ്മാൻ മാലികിന് അബദ്ധം പിണഞ്ഞത്.

ട്വീറ്റ് റീ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത റഹ്മാന്‍ മാലിക് നരേന്ദ്ര മോദിയേയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയേയും (UNO)ടാഗ് ചെയ്തു. എന്നാല്‍ യുഎന്‍ഒ (UNO)യെ ടാഗ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യൂനോ ഗെയിമിനെയാണ് മാലിക് ടാഗ് ചെയ്തത്.

ശ്രീനഗറിലെ നിലവിലെ സാമൂഹികസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് എഎന്‍ഐയുടെ ട്വീറ്റ് തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയേയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയേയും മാലിക് ടാഗ് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. @narendramodi @realUNOgame എന്നിങ്ങനെയാണ് മാലിക് ടാഗ് ചെയ്തത്. യുഎന്നിന് പകരം കൗമാരക്കാരുടെ നേരമ്പോക്കായ യൂനോയെ ടാഗ് ചെയ്ത മാലിക്കിനെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലോകം കണക്കിന് പരിഹസിച്ചു.

നിസാരമായ കളികളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തിയ ശേഷം ട്വീറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് ഒരു രസികന്‍ മാലിക്കിന് മറുപടി നല്‍കി. പാകിസ്താന്‍ മുന്‍ മന്ത്രിയ്ക്ക് യുഎന്നും യൂനോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമറിയില്ലെന്ന് പരിഹസിച്ച് നിരവധി പേര്‍ ട്വിറ്ററിലെത്തി. യൂനോ ഗെയിമിലെ ഡ്രോ 4 കാര്‍ഡ് റൂളിന്റെ ക്രൂരതകളെ കുറിച്ചാണ് മാലിക് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് രസകരമായി പ്രതികരിച്ചവരും ധാരാളം.

He tagged the UNO Game instead of United Nations 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 https://t.co/s2rLvpF1zL — Aditya (@AdityaSpurs) August 26, 2019

Bawri buch Senator, first think above UnO game and then tweet. @ImranKhanPTI aise bewakoof paal rakhe hai tumne — Paresh सोनी (@Royally_Indian) August 26, 2019

ട്വീറ്റ് മാലിക് പിന്നീട് ഒഴിവാക്കി. കശ്മീരിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാജ വാര്‍ത്തയടങ്ങുന്ന വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ റഹ്മാന്‍ മാലിക്കിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് നാല് ദിവസം മുമ്പ് മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആസിഫ് അലി സര്‍ദാരിയുടെ മന്ത്രിസഭയില്‍ അംഗമായിരുന്നു മാലിക്. നിലവില്‍ സെനറ്റംഗമാണ് റഹ്മാന്‍ മാലിക്.

