കാബൂള്‍: പ്രതിരോധ സേന ശക്തമായ ചെറുത്തു നില്‍പ്പ് നടത്തിയ അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ പഞ്ച്ശീര്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ താലിബാനെ സഹായിക്കാന്‍ പാക് വ്യോമസേന എത്തിയതായി വെളിപ്പെടുത്തല്‍. പാക് യുദ്ധ വിമാനങ്ങള്‍ പഞ്ച്ശീര്‍ പ്രവിശ്യയ്ക്ക് മുകളില്‍ കൂടി പറക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

പാക് യുദ്ധ വിമാനങ്ങള്‍ ബോംബ് വർഷിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പ്രതിരോധ സേന നേതാവ് അഹമ്മദ് മസൂദ് പുറത്തു വിട്ട 19 മിനിറ്റ് നീളുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ മസൂദിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

Message from HE Ahmad Massoud, leader of the National Resistance Front of Afghanistan (NRF) پیام محترم احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان https://t.co/zX8O4hQvte

'താലിബാനോട് ചേർന്ന് പാകിസ്താനും പഞ്ച്ശീറിനെ ആക്രമിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇതൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു' - മസൂദ് ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.

#Exclusive: 🚨 Pakistani Fighter jet over #Panjshir. Pakistan must stop the proxy war in Panjshir. Pakistani drones & jets are bombing Panjshir continuously since last night. Will @UN impose sanction on #Pakistan? #PakArmy_DestroyingAfghanistan #SanctionPakistan #Afghanistan pic.twitter.com/eI9KtBFaYN