കാബൂള്‍: പാകിസ്താന്‍ ടെലിവിഷന്‍ അവതാരകയ്ക്ക്‌ പറ്റിയ നാക്ക് പിഴയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നു. ആപ്പിള്‍മൊബൈലും ആപ്പിളും തമ്മിലാണ് അവതാരകയ്ക്ക്‌ മാറിപ്പോയത്.

ആപ്പിള്‍ കമ്പനി നിര്‍മിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്ന മാക് ബുക്ക്, ഐഫോണ്‍ എന്നിവയുടെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചക്കിടെ എത്തിയ പാനലിസ്റ്റ് സംസാരിച്ചത്. ആപ്പിളിന്റെ വരുമാനം പാകിസ്താന്റെ ബജറ്റിനെക്കാളും വലുതെന്നായിരുന്നു പാനലിസ്റ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ അതേ, ഞാന്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ആപ്പിളിന് പോലും വലിയ വിലയാണെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു അവതാരക.

Apple business and types of apple, just some regular tv shows in Pakistan.. pic.twitter.com/3Sr7IBl7ns