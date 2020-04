ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് ആക്രമണം നടത്താൻ പാകിസ്താൻ തയ്യാറായേക്കുമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ ചെറിയ തുറമുഖങ്ങൾ മുഖേന പാകിസ്താനിലെ അധോലോക സംഘങ്ങളെയോ കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയോ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുകൂടി ആക്രമണം നടത്താനാണ് പാക് പദ്ധതിയെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

ഇന്ത്യൻ തീരത്തുള്ള നാവികസേനാ ആസ്തികളേയാകും പാക് ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ ചെറിയ തുറമുഖങ്ങൾ വഴി ഇന്ത്യൻ തീരത്തേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. കള്ളക്കടത്തുകാരെ ഇതിനായി സഹായിക്കുന്നതിന് പുറമെ അവർക്ക് ഐഎസ്ഐ ആയുധ പരിശീലനവും നൽകുന്നുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത്.

ഈയടുത്ത കാലത്ത് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വർധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന ബോട്ടുകളിൽ നിന്ന വൻതോതിൽ ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് പറയുന്നത്.

കശ്മീരിലേക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചവരെ പാകിസ്താൻ കടത്തിവിടുന്നുവെന്ന് ജമ്മുകശ്മീർ ഡിജിപി ദിൽബാഗ് സിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്.

