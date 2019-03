ഇസ്ലാമാബാദ്: ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഭീകരസംഘടനകള്‍ക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പാകിസ്താന്‍. രാജ്യസുരക്ഷ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് നീക്കമെന്ന പാക് വര്‍ത്താ വിതരണ മന്ത്രി ഫവദ് ചൗധരി പറഞ്ഞു. പാകിസ്താനിലെ ഡോണ്‍ പത്രത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഫവദ് ചൗധരി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഭീകരവാദികള്‍ക്കെതിരേ കടുത്ത നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന തീരുമാനത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനു ഉത്തരവാദികളായ ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിനെതിരേ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രജ്യങ്ങൾ സമ്മര്‍ദ്ദം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.ഇതോടെയാണ് ഭീകരസംഘടനകള്‍ക്കെതിരേ നടപടയെടുക്കാൻ പകിസ്താന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമായത്.

"ദേശ സുരക്ഷ മുന്‍നിര്‍ത്തി സായുധ സംഘടനകള്‍ക്കെതിരേ നടപടിയുണ്ടാകും.ഇന്ത്യയുടെ സമ്മര്‍ദ്ദമല്ല കാരണം. രാജ്യത്തിനു മുകലളിലല്ല വ്യക്തികള്‍.നടപടിക്ക് സമയ ക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുമില്ല", ഫവദ് ചൗധരി വ്യക്തമാക്കി.

ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ്, ഫലാഹി ഇന്‍സാനിയത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ , ജമാഅത്ത് ഉദ്ധവ എന്നീ സംഘടനകളാണ് നടപടി നേരിടേണ്ടി വരികയെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

പാരിസ് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ആക്ഷന്‍ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് ഭീകരവാദത്തെ നേരിടുന്നതില്‍ പാകിസ്താന്‍ ജാഗ്രതയോടെ പെരുമാറുന്നില്ലെന്നും തീവ്രവാദികള്‍ക്കുള്ള ഫണ്ടിങ് വര്‍ധിക്കുന്നുവെന്നും മുമ്പ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

