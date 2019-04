ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനിലെ ബാലാകോട്ടില്‍ ഇന്ത്യ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് പാകിസ്താന്‍ അവസരം നല്‍കി . ഇസ്ലാമാബാദ് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെയും വിദേശരാജ്യങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെയുമാണ് ഇന്ത്യ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയ ഖൈബര്‍ പഖ്തൂന്‍ഖ്വ മേഖലയിലെ സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാൻ അനുവദിച്ചത്.

പ്രദേശവാസികളോട് കൂടുതല്‍ സമയം സംസാരിക്കരുതെന്ന താക്കീതോടെയായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചത്. ബിബിസി അടക്കമുള്ള അന്തര്‍ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പാകിസ്താന്‍ സൈനിക വക്താവ് മേജര്‍ ജനറല്‍ ആസിഫ് ഗഫൂര്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഇവിടത്തെ യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

മന്‍ഷേരയ്ക്കു സമീപമുള്ള പ്രദേശത്താണ് സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയതെന്നും മലമ്പ്രദേശത്തുകൂടി ഒന്നര മണിക്കൂര്‍സഞ്ചരിച്ചാണ് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേര്‍ന്നതെന്നും ബിബിസിയുടെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ ബോംബിട്ട് തകര്‍ത്ത ക്യാമ്പിലേയ്ക്കുള്ള മാര്‍ഗമധ്യേ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളില്‍ ബോംബ് ആക്രമണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍, ജനവാസ കേന്ദ്രത്തില്‍നിന്ന് അകലെയുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തില്‍ രൂപപ്പെട്ട ഏതാനും കുഴികളും കടപുഴകിയ മരങ്ങളും മാത്രമാണ് കണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഭീകര ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നതെന്നു പറയുന്ന മദ്രസ ഒരു കുന്നിനു മുകളിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നത്. ഈ കെട്ടിടത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചതിന്റെയോ പുതുക്കി പണിതതിന്റെയോ ലക്ഷണങ്ങളില്ല. ഇതിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഹാളില്‍ 150-200 കുട്ടികള്‍ മതപഠനം നടത്തിയിരുന്നതായും ബിബിസി റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയുടെ ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രദേശത്ത് നിലനിന്ന അനിശ്ചിതാവസ്ഥ മൂലമാണ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സന്ദര്‍ശനം വൈകാന്‍ ഇടയാക്കിയതെന്ന് പാകിസ്താന്‍ വക്താവ് പറഞ്ഞു. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശനം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ സമയം ഇതാണെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ക്കും പ്രാദേശിക മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും മേഖലയില്‍ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം പാകിസ്താന്‍ വക്താവ് നിഷേധിച്ചു.

മദ്രസയുടെ ബോര്‍ഡില്‍ ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് തലവന്‍ മസൂദ് അസറിന്റെ ഭാര്യാ സഹോദരന്‍ യൂസഫ് അസറിന്റെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളോട് വ്യക്തമായി പ്രതികരിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ വക്താവ് തയ്യാറായില്ല. മദ്രസയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എവിടെനിന്നാണ് പണം ലഭിക്കുന്നതെന്ന കാര്യവും പാഠ്യവിഷയവും സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശവാസികളോട് കൂടുതല്‍ സമയം സംസാരിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ അധികൃതര്‍ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും ബിബിസി റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

A group of international media journalists mostly India based and Ambassadors & Defence Attachés of various countries in Pakistan visited impact site of 26 February Indian air violation near Jabba, Balakot. Saw the ground realities anti to Indian claims for themselves. pic.twitter.com/XsONflGGVP