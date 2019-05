ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താന്‍ സ്‌പേസ് ഏജന്‍സി സുപാര്‍കോയാണ് ഹബ്ബിള്‍ ടെലസ്‌കോപ് ബഹിരാകാശത്ത് അയച്ചതെന്ന വാദവുമായി പാകിസ്താന്‍ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഫവദ് ചൗധരി.

ഹബ്ബിള്‍ ടെലസ്‌കോപ്പിനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത് നാസയാണെന്നിരിക്കെ പാകിസ്താനാണെന്ന അവകാശവാദത്തിനെതിരേ ട്വിറ്ററുള്‍പ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ ട്രോളുകളാണുള്ളത്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലസ്‌കോപ്പുകളിലൊന്നാണ് ഹബ്ബിള്‍ ടെലസ്‌കോപ്. സുപാര്‍കോയാണ്(space and upper atmosphere research commission) അതിനെ ബഹിരാകാശത്ത് അയച്ചത്. ഫവാദ് ചൗധരി അവകാശപ്പെട്ടു.

നാസയുടെ തലവന്‍ രാജിവെച്ച് സുപാര്‍കോയുടെ തലവനായി വന്നേക്കാം എന്ന തരത്തില്‍ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധാരാളം ട്വീറ്റുകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.

