ഇസ്ലാമാബാദ്: ലണ്ടനില്‍ നടന്ന ടെലിവിഷന്‍ അവാര്‍ഡ് നിശക്കിടെ മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് വേദിയിലെത്തിയ യുകെയിലെ സ്ഥാനപതിയെ പാകിസ്താന്‍ തിരിച്ചുവിളിച്ചു. സ്ഥാനപതി സാഹിബ്‌സദാ അഹമ്മദ് ഖാനെ പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മഹമൂദ് ഖുറേഷിയാണ് തിരിച്ചുവിളിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണം നല്‍കാനും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അന്താരാഷ്ട്ര പാകിസ്താന്‍ പ്രശസ്തി അവാര്‍ഡ് വിതരണ ചടങ്ങിനിടെ സാഹിബ്‌സദാ അഹമ്മദ് ഖാന്‍ ലഹരിമൂത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുന്നു. ഈ മാസം ഒമ്പതിനായിരുന്നു ചടങ്ങ്.

മുതിര്‍ന്ന നടനും സംവിധായകനുമായ ജാവേദ് ശൈഖ്, അഷാന്‍ ഖാന്‍, സര്‍വാത് ജിലാനി തുടങ്ങിയവരും സ്ഥാനപതിക്കൊപ്പം സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്നു.

Those criticizing Pakistan's High Commissioner to the UK Sahibzada Ahmed Khan on his performance at the Hum IPPA, Come on people!! he just had a wee bit of honey, In Riyasat e madina Honey was 100% halal so let this honey badger enjoy . #tabdeeli #pti #pakistan #ڈیم_شاعری pic.twitter.com/YXN7HTncWA

സാഹിബ്‌സദാ അഹമ്മദ് ഖാനോട് പാകിസ്താനിലേക്ക് മടങ്ങാനും വിശദീകരണം നല്‍കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

I am dismayed by the actions of our High Commissioner to the UK and have asked him to return to Pakistan and provide an explanation for his behaviour at the IPPA awards held in London.