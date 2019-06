ബിഷ്‌കെക്ക്: ഷാങ്ഹായി കോ ഓപ്പറേഷന്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ (എസ് സി ഒ) ഉച്ചകോടിയില്‍ നയതന്ത്ര കീഴ്‌വഴക്കം തെറ്റിച്ച് പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍. ഉച്ചകോടിയുടെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിനിടെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാര്‍ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.

വേദിയിലെത്തിയ നേതാക്കള്‍ കസേരയിലിരിക്കാതെ മറ്റു നേതാക്കള്‍ വരാനായി കാത്തുനില്‍ക്കുന്നതു കാണാം. എന്നാല്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ വേദിയിലേക്ക് വരികയും ഉടന്‍ കസേരയില്‍ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഏതാനും നിമിഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഇമ്രാന്‍ കസേരയില്‍നിന്ന് എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നതും കാണാം. കിര്‍ഗിസ്താന്‍ തലസ്ഥാനമായ ബിക്‌ഷെക്കിലാണ് 19-മത് എസ് സി ഒ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്.

ഇതാദ്യമായല്ല ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ നയതന്ത്ര കീഴ്‌വഴക്കങ്ങള്‍ തെറ്റിക്കുന്നത്. സൗദി അറേബ്യയില്‍ ഈ മാസം ആദ്യം നടന്ന പതിനാലാമത് ഒ ഐ സി യോഗത്തിലും ഇമ്രാന്‍ നയതന്ത്ര കീഴ്‌വഴക്കം തെറ്റിച്ചിരുന്നു. സൗദി രാജാവ് സല്‍മാന്‍ ബിന്‍ അബ്ദുള്‍ അസീസുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അത്. ഇമ്രാന്‍ പറഞ്ഞ കാര്യം സല്‍മാന്‍ രാജാവിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഭാഷകന്‍ പറയുന്നതിനു മുമ്പേ ഇമ്രാന്‍ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പാകിസ്താനില്‍നിന്നും സൗദി അറേബ്യയില്‍നിന്നും ഇമ്രാനു നേരെ വ്യാപക വിമര്‍ശനവും ഉയര്‍ന്നു.

Prime Minister of #Pakistan @ImranKhanPTI's Arrival with other World Leaders at Invitation of President of Kyrgyzstan for Opening Ceremony 19th Meeting of the Council of the Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek Kyrgyzstan (13.06.19)#SCOSummit2019 pic.twitter.com/fYdKYN3Fv7