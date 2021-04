ഇസ്ലാമാബാദ്: കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനും മന്ത്രിമാരും. കോവിഡ് ബാധിച്ചവര്‍ വേഗത്തില്‍ സുഖംപ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ആശംസിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ ജനതയ്ക്ക് സഹായം നല്‍കാന്‍ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ട്വീറ്റ്.

കോവിഡ് -19 ന്റെ അപകടകരമായ തരംഗത്തിനെതിരെ പോരാടുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വേഗത്തില്‍ സുഖം പ്രാപിക്കണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ നമ്മുടെ അയല്‍പക്കത്തിലെയും ലോകത്തിലെയും മഹാമാരിയലടകപ്പെട്ട എല്ലാവരിലേക്കും പോകുന്നു. ഈ ആഗോള വെല്ലുവിളിയോട് നമ്മള്‍ ഒരുമിച്ച് പോരാടണം' പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

I want to express our solidarity with the people of India as they battle a dangerous wave of COVID-19. Our prayers for a speedy recovery go to all those suffering from the pandemic in our neighbourhood & the world. We must fight this global challenge confronting humanity together