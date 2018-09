ഇസ്‌ലാമാബാദ്: പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠന കേന്ദ്രമാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍. ഔദ്യോഗിക കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊതു ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഷഫാഖത്ത് മെഹ്മൂദിനെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം അനാവശ്യമായി ചിലവഴിക്കാത്ത രീതിയിലാവണം സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് പാക് മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതിനാലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനും ഗവര്‍ണര്‍മാരും ഔദ്യോഗിക വസതികളില്‍ താമസിക്കുന്നില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഷഫാഖത്ത് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ പരിപാലനത്തിന് വന്‍തുകയാണ് ഓരോ വര്‍ഷവും ചിലവാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ലാഹോറിലെ ഗവര്‍ണറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി മ്യൂസിയവും ആര്‍ട്ട് ഗാലറിയുമാക്കും. സമീപത്തെ പാര്‍ക്ക് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുറീയിലെ പഞ്ചാബ് ഹൗസ് വിനോദ സഞ്ചാര സമുച്ചയവും കറാച്ചിയിലെയും ബലൂചിസ്താനിലെയും ഗവര്‍ണര്‍മാരുടെ ഔദ്യോഗിക വസതികള്‍ മ്യൂസിയങ്ങളും ആക്കുമെന്നും ഷഫാഖത്ത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

