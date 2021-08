കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത താലിബാന്റെ പിറവിക്ക് പിന്നില്‍ പാകിസ്താനെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ മുന്‍ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി മഹ്മൂദ് സായ്കല്‍. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് താലിബാന്റെ പിറവിയെന്നും സായ്കല്‍ പറയുന്നു.

അടിമത്വത്തിന്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചുവെന്ന് അഫ്ഗാനിലെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോള്‍ താലിബാനെ പുകഴ്ത്തിയ ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ പോലെയുള്ളവര്‍ അവരുടെ ലോബിയിങ്ങിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണെന്നും സായ്കല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

പാകിസ്താനുമായി ചില ഉപാധികളിലൂടെയുള്ള ചര്‍ച്ചകളിൽ കൂടി മാത്രമേ അഫ്ഗാനില്‍ സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിയുകുയുള്ളൂവെന്നും അഫ്ഗാന്റെ മുന്‍ യുഎന്‍ പ്രതിനിധികൂടിയായ സായ്കല്‍ പറയുന്നു. ഐഎസ്‌കെ താലിബാന്‍, അല്‍ ഖ്വയ്ദ എന്നിവര്‍ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തേക്കുറിച്ചുള്ള യു.എന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടും അദ്ദേഹം പരാമര്‍ശിച്ചു.

അല്‍ ഖ്വയ്ദയും മറ്റ് ചില തീവ്ര സംഘടനകളിലെ അംഗങ്ങളും താലിബാനുമായി ചേര്‍ന്ന് അഫ്ഗാന്റെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സായ്കല്‍ പറയുന്നു.ഇന്ത്യന്‍ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തില്‍ അല്‍ ഖ്വയ്ദയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ താലിബാന് കീഴിലാണ്. അഫ്ഗാന്‍, പാക് പൗരന്‍മാരാണ് ഈ മേഖലയില്‍ അല്‍ ഖ്വയ്ദയുടെ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും.

