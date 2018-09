ഇസ്‌ലാമാബാദ്: തന്റെ ഭര്‍ത്താവിനെ പോലൊരു നേതാവിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ലഭിച്ചത് പാകിസ്താന്റെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ഭാര്യ ബുഷ്‌റ ഇമ്രാന്‍. ഹം ടി വിക്കു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ബുഷ്‌റ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലെന്നും നേതാവാണെന്നും ബുഷ്‌റ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗധേയത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ ഈശ്വരന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ അദ്ദേഹം അവര്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയല്ല പകരം നേതാവിനെയാണ് നല്‍കുകയെന്നും ബുഷ്‌റ പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദലി ജിന്നയ്ക്കും തുര്‍ക്കി പ്രസിഡന്റ് എര്‍ദോഗനും ശേഷമുള്ള നൂറ്റാണ്ടിന്റെ നേതാവാണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാനെന്നും ബുഷ്‌റ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ പോലൊരു നേതാവ് ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനിയുണ്ടാവുകയുമില്ല. ഒരുപാട് പ്രാര്‍ഥനകള്‍ക്കു ശേഷമാണ് പാകിസ്താന് ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ പോലൊരു പ്രധാനമന്ത്രി ലഭിച്ചതെന്നും ബുഷ്‌റ അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയാണ് ബുഷ്‌റ.

