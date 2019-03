ഇസ്ലാമാബാദ്: 40 സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്മാരുടെ ജീവന്‍ അപഹരിച്ച പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തില്‍ ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിന് പങ്കില്ലെന്ന വാദവുമായി പാകിസ്താന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മെഹ്മൂദ്‌ ഖുറേഷി. പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. അവര്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പാകിസ്താന് ഉറപ്പില്ലെന്നും ഖുറേഷി പറഞ്ഞു. ബിബിസിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ്‌ ഏറ്റെടുത്തതാണല്ലോ എന്ന് അഭിമുഖം നടത്തിയ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വൈരുദ്ധ്യമുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ട്. ജെയ്‌ഷെ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അവര്‍ പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഖുറേഷി മറുപടി നല്‍കി.

ജെയ്‌ഷെ നേതൃത്വവുമായി ആരാണ് ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അവരെ അറിയുന്ന ആളുകളെന്നായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. ജെയ്‌ഷെ തലവനായ മസൂദ് അസ്ഹര്‍ സുഖമില്ലാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് വീട്ടില്‍ നിന്ന്‌ പുറത്തിറങ്ങാറില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാ മെഹ്മൂദ്‌ ഖുറേഷി പറഞ്ഞിരുന്നു.

മസൂദ് അസ്ഹര്‍ ഞങ്ങളുടെ മണ്ണിലുണ്ട്. കൃത്യമായ തെളിവുകള്‍ നല്‍കുകയാണെങ്കില്‍ മസൂദ് അസ്ഹറിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

