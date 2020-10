ഇസ്ലാമാബാദ്: ഫ്രാന്‍സിന്റെ ഇസ്ലാമോഫോബിയയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പാക് സ്ഥാനപതിയെ തിരികെ വിളിക്കാന്‍ പ്രമേയം പാസാക്കിയ പാകിസ്താന്‍ നാണം കെട്ടു. കാരണം പാകിസ്താന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇക്കാര്യമാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമേയം പാസാക്കുന്ന സമയത്ത് പാകിസ്താന് ഫ്രാന്‍സില്‍ അംഹബാസിഡര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫ്രഞ്ച് അംബാസിഡറായിരുന്ന മൊയിന്‍ ഉള്‍ ഹഖിനെ ചൈനയിലേക്ക് മാറ്റിയ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒഴിവുവന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് പുതിയ ആളെ പാകിസ്താന്‍ നിയമിച്ചിരുന്നില്ല.

ഫലത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാനപതിയെ തിരികെ വിളിക്കണമെന്ന പ്രമേയമാണ് പാക് പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കിയത്‌. അംബാസിഡറിനെ തിരികെ വിളിക്കാനുള്ള പ്രമേയം പാര്‍ലമെന്റില്‍ അവതരിപ്പിച്ചതോ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഷാ മെഹമൂദ് ഖുറേഷിയും. സ്വന്തം വകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ വരുന്ന കാര്യം പോലും അറിയാത്ത മന്ത്രിയാണോ ഖുറേഷിയെന്നതാണ് പാകിസ്താനില്‍ ഉയരുന്ന പരിഹാസം.

അധ്യാപകന്‍ സാമുവല്‍ പാറ്റിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണ്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ആഗോള മുസ്ലീം സമൂഹത്തിനെതിരെ ആണെന്നാരോപിച്ചാണ് പാക് പാര്‍ലമെന്റ് പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. പാകിസ്താന് പുറമെ തുര്‍ക്കി, ഇറാഖ്‌, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

