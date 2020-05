ഇസ്ലാമാബാദ്: ആറു ഭീകരരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സുരക്ഷാസിമിതിയുടെ നിരീക്ഷണ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതിനായി യുഎന്‍എസിസിയെ പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സമീപിച്ചതായും പറയുന്നു.

യുഎന്‍എസ് സി തയ്യാറാക്കിയ 150 പേരുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ആറുപേരെ നീക്കം ചെയ്യാനാണ് ശ്രമം. പട്ടികയില്‍ പേരുചേര്‍ക്കപ്പെട്ടത് ശരിയല്ലെങ്കില്‍ ആ പേരുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാന്‍ യുഎന്‍എസ് സി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ യുന്‍എസ്‌സിക്ക് വര്‍ഷാവസാനത്തിന് മുമ്പ് നടപടികള്‍ എടുക്കാന്‍ സാധിക്കും.

പട്ടികയിലുള്ള 19 പേര്‍ പാകിസ്താനിലുള്ളവരാണെന്ന് പാക് സര്‍ക്കാര്‍ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. പാകിസ്താന്‍ തങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അതിന് ചൈനയുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും ഡല്‍ഹിയിലെയും ന്യൂയോര്‍ക്കിലെയും നയതന്ത്രപതിനിധികള്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

