ന്യൂഡല്‍ഹി: വുഹാനില്‍ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരുമായി എയര്‍ഇന്ത്യ ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയപ്പോള്‍, സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചും കരഞ്ഞും പാക് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍. ഇവരെ ചൈനയില്‍ നിന്ന് തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന അഭ്യര്‍ഥനയെ പാക് ഭരണകൂടം നിരാകരിച്ചിരുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച വുഹാന്‍ നഗരത്തില്‍ നിന്ന് പാക് പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കരുതെന്ന പാകിസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട് അതിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ ചൈനയുമായുള്ള ''ഐക്യദാര്‍ഢ്യ' ത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാല്‍ പാക് നിലപാട് കടുത്ത നീരസമാണ് വുഹാനില്‍ അകപ്പെട്ടവരില്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തിയ പാക് പൗരന്മാര്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ട നിലപാട് മാതൃകയാക്കണമെന്നും ഇമ്രാന്‍ഖാനോട് പറഞ്ഞു.

പാക് സര്‍ക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പാക് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ നിരവധി വീഡിയോകളാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. വുഹാനില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ബസില്‍ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന അധികൃതരുടെ വീഡിയോ ഒരു വിദ്യാര്‍ഥി പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

Pakistani student in Wuhan shows how Indian students are being evacuated by their govt. While Pakistanis are left there to die by the govt of Pakistan: pic.twitter.com/86LthXG593