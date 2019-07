വാഷിങ്ടണ്‍: അല്‍ ഖ്വെയ്ദ തലവന്‍ ഒസാമ ബിന്‍ ലാദനെ കണ്ടെത്താന്‍ സി.ഐ.എയെ സഹായിച്ച ഡോക്ടര്‍ ഷക്കീല്‍ അഫ്രീദിയെ ജയിലില്‍നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നകാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍. അമേരിക്ക സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇമ്രാന്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതെന്ന് പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

എന്നാല്‍, ഡോക്ടറുടെ മോചനം സംബന്ധിച്ച ഉറപ്പൊന്നും നല്‍കാന്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ തയ്യാറായില്ല. പാകിസ്താനി ന്യൂറോസയന്റിസ്റ്റ് ആഫിയ സിദ്ദിഖിയെ അമേരിക്ക മോചിപ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറായാല്‍ ഷക്കീല്‍ അഫ്രീദിയേയും മോചിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ടെലിവിഷന്‍ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞത്.

അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍വച്ച് അമേരിക്കന്‍ സൈനികരെയും എഫ്.ബി.ഐ ഏജന്റുമാരെയും വെടിവച്ച കേസിലാണ് ആഫിയ അമേരിക്കയിലെ ജയിലില്‍ കഴിയുന്നത്. അഫ്രീദി അമേരിക്കന്‍ ചാരനാണെന്ന് പാകിസ്താന്‍ കരുതുന്നതിനാല്‍ ഡോക്ടറുടെ മോചനം വൈകാരിക വിഷയമാണെന്ന് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ അഭിമുഖത്തിനിടെ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, ആഫിയയുടെ മോചനത്തിന് പകരം ഷക്കീല്‍ അഫ്രീദിയെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറാണ്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപുമായി വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ഈ വിഷയം ചര്‍ച്ചചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.

ഷക്കീല്‍ അഫ്രീദി വാക്‌സിനേഷന്‍ കാമ്പയിന്‍ നടത്തി ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളാണ് അബോട്ടാബാദില്‍ ബിന്‍ ലാദന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ സിഐഎയ്ക്ക് സഹായകമായത്. ഒസാമ ബിന്‍ ലാദനെ 2011 മെയ് രണ്ടിന് അമേരിക്ക വധിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് അഫ്രീദിയെ പെഷവാറില്‍നിന്ന് പാകിസ്താന്‍ അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നത്. രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി അഫ്രീദിക്ക് പിന്നീട് 33 വര്‍ഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഇത് പിന്നീട് 23 വര്‍ഷമായി കുറച്ചു.

എന്നാല്‍ അഫ്രീദിയെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അമേരിക്ക നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ പ്രധാന തടസം അഫ്രീദിയുടെ മോചന വിഷയമാണെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

