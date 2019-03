ഇസ്ലാമാബാദ്: ഹിന്ദുക്കളെ അധിക്ഷേപിച്ച മന്ത്രിക്കെതിരെ പാകിസ്താനില്‍ പ്രതിഷേധം. പാകിസ്താനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഫയ്യാസുള്‍ ഹസന്‍ കോഹനാണ് ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചത്.

ഗോമൂത്രം കുടിക്കുന്നവര്‍, ബിംബാരാധകര്‍ തുടങ്ങിയ പദപ്രയോഗങ്ങളോടെയാണ് ഫയാസുള്‍ ഹസന്‍ ഹിന്ദുക്കളെ അപഹസിച്ചത്.

പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ- പാക് ബന്ധം തകര്‍ന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞമാസം നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഇയാള്‍ നടത്തിയത്.

''ഞങ്ങള്‍ മുസ്ലീങ്ങളാണ്, മൗല അലിയായുടെയും ഹസ്രത് ഉമ്രയുടെയും ധീരതയുടെ കൊടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ പക്കല്‍ അതില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ കൈയിലല്ല ഉള്ളത്. ഞങ്ങളേക്കാള്‍ എന്തുകൊണ്ടും ഏഴുമടങ്ങ് കേമന്മാരാണെന്ന മിഥ്യാധാരണയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കരുത്. ഞങ്ങള്‍ക്കെന്താണ് ഉള്ളതെന്നും നിങ്ങള്‍ക്കില്ലാത്തതെന്താണെന്നും വിഗ്രഹാരാധകരായ നിങ്ങള്‍ അറിയണം''- ഫയാസുള്‍ ഹസന്‍ പറഞ്ഞു.

പാക് മന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം പാകിസ്താനിലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തുനിന്ന് ഫയാസുള്‍ ഹസനെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

പാകിസ്താനിലെ ഭരണകക്ഷിയായ പാകിസ്താന്‍ തെഹ്‌രീകെ ഇന്‍സാഫ് പാര്‍ട്ടി അംഗം കൂടിയാണ് ഫയ്യാസുള്‍ ഹസന്‍. മന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ അടക്കം ഉയര്‍ന്നത്.

പാകിസ്താനിലെ ജനസംഖ്യയില്‍ 1.6 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഹിന്ദുമതവിശ്വാസികളുള്ളത്. ഇവര്‍ക്കായി പാര്‍ലമെന്റിലും പ്രവിശ്യാ അസംബ്ലികളിലും സീറ്റുകള്‍ സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

This is what we get in response to our love & patriotism for #Pakistan from @PTIPunjabPK Minister @Fayazchohanpti using derogatory words for #Hindus "cow's urine" peenay walo & "idol worshippers" without realizing that #4million Hindus live here. Even his party has Hindu MPs. pic.twitter.com/h8rbpVcjLr