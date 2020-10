വെല്ലിങ്ടൺ: കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആൾക്കൂട്ട നിയന്ത്രണവും സാമൂഹിക അകലവും മാസ്ക് ധരിക്കലും ഉൾപ്പടെയുളള മുൻകരുതൽ നടപടികളുമായി ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച് ന്യുസീലൻഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നുളള ഒരു ചിത്രം. ആയിരക്കണക്കിന് റഗ്ബി ആരാധകർ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ന്യുസീലൻഡ് വെല്ലിങ്ടൺ സ്റേറഡിയത്തിൽ നിന്നുളള ദൃശ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

A stadium in New Zealand last weekend.



This is what happens when you have a competent government and a population who trusts them. pic.twitter.com/HSh0BxllFd — Emmet Morrison (@morrison_emmet) October 12, 2020

ബ്ലെഡിസ്ലോ കപ്പ് ടെസ്റ്റ് മത്സരം കാണുന്നതിനായി സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ റഗ്ബി ആരാധകരുടെ ദൃശ്യമാണിത്. മാസ്ക് ധരിക്കുകയോ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയാണ് മുപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന കാണികൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലിരുന്ന് മത്സരം വീക്ഷിക്കുന്നത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഏഴുമാസത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി നടക്കുന്ന റഗ്ബി മത്സരമാണിതെന്ന് ന്യൂസീലൻഡ് ഹെറാൾഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടയിൽ നിരുത്തരവാദമായ നടപടിയെന്ന് സാമൂഹികമാധ്യമ ഉപയോക്താക്കളിൽ ഒരു വിഭാഗം കുററപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇതിനെ ശുഭസൂചകമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ മഹാമാരിക്കിടയിലും ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ന്യുസീലൻഡിലെ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മികവാണെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നിരവധി പേർ ന്യുസീലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ത ആൻേഡണിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്.

We were so close to achieving something like New Zealand but so close yet so far. https://t.co/X0IOC1wsB3 — not typical. (@JustinTWJ) October 12, 2020

രാജ്യം കോവിഡ് 19ല്‍ നിന്ന് മുക്തമാണെന്ന് ജൂൺ 2020 ലാണ് ജസീന്ത പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഏതാനും കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും രാജ്യത്ത് കര്‍ശനമായ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധത്തിൽ രാജ്യം വിജയിച്ചതായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

ഫ്ളോറിഡയിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ലീഗ്, യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സര ചിത്രങ്ങളുമായി ന്യുസീലൻഡിൽ നിന്നുളള ഈ ചിത്രങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് വ്യത്യാസം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുക. ഈ രണ്ടുമത്സരങ്ങളും കോവിഡ് പ്രൊട്ടോക്കോൾ കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത്.

My husband is from New Zealand, my sister-in-law lives in Auckland. When we FaceTime, it’s a different world; a past life. They’re back to normal: restaurants, bars, concerts, sports. When you arrive in NZ you live in mandatory quarantine for 14 days & get tested. #Leadership https://t.co/vWkdQzdi5D — Leilani Münter (@LeilaniMunter) October 11, 2020

ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ പോലും കാണികളില്ലാതെയാണ് നടത്തുന്നത്.

