ലണ്ടൺ: ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്സിൻ മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വാക്സിൻ പരീക്ഷണം വിജയിക്കണമെന്ന് ലോകം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ. ഡോ. എമിലി കൊസീൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ഓക്സഫോർഡിന്റെ വാക്സിൻ പരീക്ഷണം സുപ്രധാനമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ എമിലിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ മത്സരത്തിലും വിജയിയും പരാജയപ്പെട്ടവരും ഉണ്ടാകും. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വാക്സിനാണ് ആദ്യം വിജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൺ പണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും. ആ വിജയം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമായും, രാജ്യത്തിന്റെ കഴിവന്റെ പ്രതീകമായും വാഴ്ത്തിപ്പാടാനൊരുങ്ങും. ചൈന ഒരു ഭീഷണിയെ തുറന്നുവിട്ടു. പക്ഷെ ബിട്ടീഷുകാർ ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചു- ഇങ്ങനെയാകും കഥകൾ ചമക്കപ്പെടുക. എമിലി പറയുന്നു.

മാത്രമല്ല കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമായ സർക്കാരിന്റെ പരാജയങ്ങൾ ഇതോടെ ആളുകൾ മറക്കാൻ തുടങ്ങും- അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് എമിലി പഠിപ്പിക്കുന്നത്തെങ്കിലും ഇവർ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ബ്രൂക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്.

ബ്രിട്ടൺ എന്ന രാജ്യം ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെ വാക്സിൻ ഗവേഷണം വിജയിക്കാതിരുന്നെങ്കിലെന്ന് എമിലി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 70 ഓളം ഗവേഷക സംഘങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൡ കോവിഡിനെതിരായ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്.

അതേസമയം തങ്ങളുടെ വാക്സിൻ വിജയിക്കാൻ 80 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് പുറമെ അമേരിക്ക, ചാന എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് വാക്സിൻ ഗവേഷണത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്.

