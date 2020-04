ലണ്ടണ്‍: പ്രായമേറിയവരാണ് കോറോണ വൈറസിന് എളുപ്പം കീഴടങ്ങേണ്ടി വരുന്നതെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രായമേറിയ എല്ലാവരിലും രോഗം അതീവ ഗുരുതരമാകുന്നുമില്ല. അതേസമയം, ചെറുപ്പക്കാരിലും രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നതായും കാണുന്നു. എന്തായിരിക്കാം ഇതിന് കാരണം. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടുകയാണ് ഒരു സംഘം ഗവേഷകര്‍.

പൊണ്ണത്തടി അല്ലെങ്കില്‍ അമിതഭാരമുള്ളവര്‍ കൊറോണയെ നന്നായി പേടിക്കണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. ഫ്രാന്‍സിലെ പ്രമുഖ എപ്പിഡമോളജിസ്റ്റായ പ്രൊഫ. ജീന്‍ ഫ്രാന്‍സിസ് ഡെല്‍ഫ്രെയ്സ്സിയാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ മൂന്നില്‍ ഒരാള്‍ അമിതവണ്ണമുള്ളയാളാണ്. ന്യൂ ഓര്‍ലിയന്‍സില്‍ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരില്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകളും അമിതവണ്ണമുള്ളവരായിരുന്നു. ഇവിടെ മധ്യവയസ്‌കരായ 40% ആളുകളും അമിതവണ്ണമെന്ന പ്രശ്‌നം നേരിടുന്നവരാണ്.

യു.കെയില്‍ അമിതവണ്ണമുള്ള രോഗികളില്‍ 58% ആളുകള്‍ക്കും വെന്റിലേറ്റര്‍ സഹായം വേണ്ടിവരികയോ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയോ ചെയ്തു. പൊണ്ണത്തടി പ്രമേഹത്തിനും രക്തസമ്മര്‍ദ്ദത്തിനും കാരണമാകും ഇവ രണ്ടും ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ തകര്‍ക്കുമെന്ന് ലണ്ടണ്‍ കിങ്‌സ് കോളേജ് പ്രമേഹരോഗദ വിദഗ്ധന്‍ സ്റ്റീഫന്‍ ബോണ്‍സ്‌റ്റെയിന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

വൈറസ് ബാധിച്ചവരില്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദത്തിന്റെ നിരക്ക് ഉയരും. നിലവില്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം അധികമായവരില്‍ ഇത് ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുക. മാത്രമല്ല വൈറസ് പാന്‍ക്രിയാസിനെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പ്രമേഹരോഗികളെ വൈറഖസ് ബാധിക്കുന്നതോടെ അവരില്‍ ഇന്‍സുലിന്‍ ഉത്പാദനം ഗണ്യമായി കുറയും.

അതേസമയം, ആഫ്രിക്കന്‍ വംശജര്‍, ഏഷ്യന്‍ വംശജര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് രോഗം വെളുത്ത വര്‍ഗക്കാരേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ബാധിക്കുക.യുകെയില്‍ രോഗം ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചവരില്‍ 35 ശതമാനവും ഈ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടവരായിരുന്നുവെന്നും പഠനങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല അമിത വണ്ണം ഇതേതുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം എന്നിവയുള്ള മധ്യവയസ്‌കരായ പുരുഷന്മാരിലാണ് വൈറസ് ഏറ്റവുമധികം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.

ഇറ്റലിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ 14,860 മരണങ്ങളില്‍ 68 ശതമാനവും പുരുഷന്മാരായിരുന്നു. സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച പുരുഷന്മാരില്‍ പ്രമേഹം, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, ഹൃദ്രോഗങ്ങള്‍, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അമിതവണ്ണത്തിനൊപ്പം മദ്യപാന ശീലം, പുകവലി എന്നിവ കൂടിയുള്ളവരെ വൈറസ് എളുപ്പത്തില്‍ കീഴടക്കുന്നുണ്ട്.

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് കുറയുന്നതിന് ജനിതക കാരണങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ട്. സ്ത്രീകളില്‍ എക്‌സ് ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം പുരുഷന്മാരേക്കാള്‍ കൂടുതലാണ്. എക്‌സ് ക്രോമസോമുകള്‍ പ്രതിരോധ ശേഷിയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്രോമസോമുകള്‍ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായതിനാല്‍ അവര്‍ക്ക് പ്രതിരോധവും കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് യുണിവേഴ്‌സിറ്റി ഇമ്യൂണോളജി പ്രൊഫസര്‍ ഫിലിപ് ഗൗള്‍ഡര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Source: Dailymail

Content Highlights: overweight or obese greatly increases your chance of dying from the infection