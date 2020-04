ലണ്ടന്‍: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ബ്രിട്ടണില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കു നേരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമ ഭീഷണി വര്‍ധിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന, കുട്ടികളോട് ലൈംഗികാകര്‍ഷണം പുലര്‍ത്തുന്ന (പീഡോഫൈല്‍) മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം പേരുണ്ടെന്നാണ് ബ്രിട്ടന്റെ നാഷണല്‍ ക്രൈം ഏജന്‍സി (എന്‍സിഎ)യുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

കുട്ടികള്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ വീടുകളില്‍ കഴിയാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്ന സാഹചര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ഓണ്‍ലൈനിലൂടെയും നേരിട്ടും കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണംചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്‍സിഎ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു. സ്‌കൂളുകള്‍ അടച്ചതോടെ കുട്ടികള്‍ വീടുകളിലാണ് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടികളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗവും വളരെയധികം വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യമാണ് കുറ്റവാളികള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്.

കുട്ടികളെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചാറ്റുകളും സന്ദേശങ്ങളും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന്റെ തോത് പൊടുന്നനെ വര്‍ധിച്ചതായും എന്‍സിഎ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്താനും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കായുള്ള വെബ്‌സൈറ്റുകളിലെ യൂസര്‍ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ വന്‍ വര്‍ധനവാണ് അടുത്തിടെ ഉണ്ടായതെന്ന് എന്‍സിഎപുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 140,000ല്‍നിന്ന് 250,000ലേക്ക് ആണ് ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം പൊടുന്നനെ വര്‍ധിച്ചത്. വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇത്തരത്തില് ആളുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ തക്കംപാര്‍ത്തിരിക്കുന്നതായുള്ള അറിവ് ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും എന്‍സിഎ അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

