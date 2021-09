ഒട്ടാവ: പലപ്പോഴും കൗതുകവും അദ്ഭുതവും സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണ് സമുദ്രജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കായി പോയ ഒരു തിമിംഗിലത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ദയനീയാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുമുള്ള വീഡിയോയാണ്. കാനഡയിലെ ഒന്റാരിയോയിലെ മറൈന്‍ലാന്‍ഡ് പാര്‍ക്കില്‍ കഴിയുന്ന ഓര്‍ക്ക വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട തിമിംഗിലത്തിന്റേതാണ് വീഡിയോ. കിസ്‌ക എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്.

പാര്‍ക്കിലെ ടാങ്കിന്റെ ഭിത്തികളില്‍ തലകൊണ്ട് കിസ്‌ക ആഞ്ഞിടിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. ടാങ്കിലെ മറ്റെല്ലാ ഓര്‍ക്ക തിമിംഗിലങ്ങളും ചത്തതോടെ ഉണ്ടായ ഒറ്റപ്പെടലാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നാണ് മൃഗസ്നേഹികള്‍ പറയുന്നത്. ചത്തുപോയവയില്‍ ഓര്‍ക്കയുടെ അഞ്ച് മക്കളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

ഫില്‍ ഡെമേഴ്‌സ് എന്നയാളാണ് ഈ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങളെ കൂട്ടിലടയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡെമേഴ്‌സ്. വീഡിയോ സെപ്റ്റംബര്‍ നാലിന് ചിത്രീകരിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

This video was taken on Sept 4th, 2021. Anti-captivity activists entered MarineLand and observed Kiska, their last surviving orca bashing her head against the wall. Please watch and share. This cruelty must end. #FreeKiska pic.twitter.com/uKCxF1AScz