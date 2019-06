വാഷിങ്ടണ്‍: ദക്ഷിണേഷ്യയില്‍ സമാധാനം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പാകിസ്താനാണുള്ളതെന്ന് അമേരിക്ക. പാകിസ്താന്‍ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ നിര്‍വീര്യമാക്കാന്‍ പാകിസ്താന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുമായി സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് അടുത്തിടെ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ്.

പാകിസ്താന്‍ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നിയമനടപടികള്‍ക്ക് വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും ആയുധങ്ങള്‍ വാങ്ങാനും അതിര്‍ത്തി മറികടന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവേശിച്ച് ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്താനുമുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതാവണമെന്നാണ് അമേരിക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്കന്‍ വക്താവ് പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം. അതുണ്ടാവാതെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും ഇടയില്‍ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാകിസ്താനില്‍ താവളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മേഖലയില്‍ സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പാകിസ്താനാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് അമേരിക്ക എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നല്‍കുമെന്നും യുഎസ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

കശ്മീര്‍ പ്രശ്‌നം അടക്കം ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുമായി ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് കാണിച്ച് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പാകിസ്താന്റെ ഈ ആവശ്യം ഇന്ത്യ തളളി. ഭീകരവാദവും സമാധാന ചര്‍ച്ചകളും ഒരുമിച്ച് പോകില്ലെന്നും ഈ മാസം നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയ്ക്കിടയില്‍ ഇരു രാഷ്ട്ര നേതാക്കളും തമ്മില്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ടാവില്ലെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

