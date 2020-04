ന്യൂയോർക്ക: കൊവിഡ് ബാധിച്ച് ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു. കോട്ടയം മോനിപ്പള്ളി സ്വദേശി പോൾ സെബാസ്റ്റ്യനാണ്‌ മരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസമായി ന്യൂയോർക്കിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു പോൾ സെബാസ്റ്റ്യന്‍. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് മോനിപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് മരണം സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭിച്ചത്.

ഇയാളുടെ ഭാര്യക്കും ഇളയ മകൾക്കും നേരത്തെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കൊടുവിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും രോഗമുക്തരായിരുന്നു.

ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഹൗസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നു താമസം. ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി സെന്റ് തോമസ് എച്ച്എസ്എസിലെ മുൻ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് മരിച്ച സെബാസ്റ്റ്യൻ.

