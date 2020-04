ബ്രാഹ്മണ്‍ബാരിയ(ബംഗ്ലദേശ്): അന്തരിച്ച മതാധ്യാപകന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ വിലക്കുകള്‍ ലംഘിച്ച് പങ്കെടുത്തത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആള്‍ക്കാര്‍. ബംഗ്ലാദേശിലെ ബ്രാമണ്‍ബാരിയ ജില്ലയിലാണ് വിലക്കുകള്‍ ലംഘിച്ച് ഇത്രയുമധികം ആള്‍ക്കാര്‍ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

മൗലാന സുബൈര്‍ അമദ്‌ അന്‍സാരി എന്ന മതപുരോഗിതന്റെ സംസ്‌കാരമാണ് നടന്നത്. ഒരു സമയത്ത് അഞ്ചില്‍ കൂടുതല്‍ ആള്‍ക്കാര്‍ പ്രാര്‍ഥനകള്‍ക്കായി ഒത്തുകൂടാന്‍ പാടില്ലായെന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തെ ലംഘിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത്രയുമധികം പേര്‍ ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ റോഡുകളിലും മറ്റുമായി പതിനായിരത്തോളം ആള്‍ക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഇസ്ലാമിക് പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ വ്യക്തമാക്കി. പ്രശസ്ത ബംഗ്ലാദേശി എഴുത്തുകാരി തസ്‌ലിമ നസ്‌റിന്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അമ്പതിനായിരത്തിലധികം ആള്‍ക്കാര്‍ സംസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തുവെന്നും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ വിലക്കുകള്‍ ലംഘിച്ചവരെ തടയാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ യാതൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് കുറ്റപ്പൈടുത്തി കൊണ്ടായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

50,000 people have gathered in Brahmanbaria, Bangladesh to attend the funeral prayer of a religious leader Moulana Zubair Amad Ansari, defying the ban on mass gatherings during the lockdown. Stupid govt didn't even try to stop these stupid people. pic.twitter.com/SbqnkfeYqD