ബാങ്കോങ്ക്: തായ്‌ലന്‍ഡില്‍ രണ്ട് സംഘങ്ങള്‍ തമ്മിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിനിടെ ഇന്ത്യക്കാരിയടക്കം രണ്ട് വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗാഘ്രേജര്‍ ധീരജ് (47) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരിയെന്ന് പി.ടി.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു.

തായ്‌ലന്‍ഡിലെ രച്തവി ജില്ലയിലെ സെന്റാറ വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് പവിലിയോണ്‍ ഹോട്ടലിന് പിന്നിലുള്ള തെരുവിലാണ് വെടിവെപ്പ് നടന്നത്. വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ ബസുകള്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്നത് ഇവിടെയാണ്.

സഞ്ചാരികള്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ചശേഷം മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള ബസ് കാത്ത് നില്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്നൂക്കര്‍ ക്ലബില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ യുവാക്കളുടെ സംഘങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ സംഘട്ടനം ഉണ്ടാവുകയും വെടിവെക്കുകയും ചെയ്തു.

ആയുധ ധാരികളായ ഇരുപതോളം യുവാക്കളൈാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയതെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തും മുമ്പേ അക്രമികള്‍ സ്ഥലംവിട്ടു. അതിനാല്‍ ആരെയും പിടികൂടിയിട്ടില്ല. എ.കെ 47 തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് യുവാക്കള്‍ വെടിവച്ചതെന്ന് കരുതുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

