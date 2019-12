കെയ്‌റോ: ഈജിപ്തില്‍ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബസ് അപകടങ്ങളില്‍ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 28 പേര്‍ മരിച്ചു. 24 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. മരിച്ചവരില്‍ വസ്ത്രനിര്‍മാണശാലാ ജീവനക്കാരും ഏഷ്യയില്‍നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ശനിയാഴ്ചയാണ് രണ്ട് അപകടങ്ങളും ഉണ്ടായത്.

ആദ്യത്തെ അപകടത്തില്‍, വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി പോവുകയായിരുന്ന രണ്ട് ബസുകള്‍ ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. കെയ്‌റോയില്‍നിന്ന് ഐന്‍ സോഖ്‌നയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസുകളാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും രണ്ട് മലേഷ്യന്‍ വനിതകളും മൂന്ന് ഈജിപ്ത് സ്വദേശികളും അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു.

രണ്ടാമത്തെ അപകടത്തില്‍, വസ്ത്രനിര്‍മാണശാലാ ജീവനക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുമായി പോവുകയായിരുന്ന ബസ് കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഉത്തര ഈജിപ്തിലെ പോര്‍ട്ട് സയീദിനും ഡാമിയേറ്റയ്ക്കും ഇടയില്‍വെച്ചാണ് ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസ് കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക ദിനപത്രം അല്‍ അഹ്‌റാമിനെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വസ്ത്രനിര്‍മാണശാലയില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഉള്‍പ്പെടെ 22ഓളം പേര്‍ മരിക്കുകയും എട്ടു പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

