റോം: കോവിഡ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ഇറ്റലിയില്‍ മരിച്ചത്‌ 100 ഡോക്ടര്‍മാര്‍ എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കോവിഡ് മഹാമാരി ഇറ്റലിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തകരായ 100 ഡോക്ടര്‍മാര്‍ മരിച്ചതായി എഫ്.എന്‍.ഒ.എം.സി ഹെല്‍ത്ത് അസോസിയേഷനാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

സര്‍വീസില്‍നിന്നു വിരമിച്ചവരും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരാടാന്‍ സര്‍വീസില്‍നിന്നു വിരമിച്ചവരേയും അധികൃതര്‍ തിരിച്ചുവിളിച്ചിരുന്നു. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് പുറമേ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന 30 നേഴ്‌സുമാരും മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മാധ്യമറിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ന്യായമല്ലാത്ത പോരാട്ടമാണ് ഇത്. അതിനാല്‍ ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനാവാതെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇനിയും ഡോക്ടര്‍മാരെ പോരാട്ടത്തിനായി അയക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എഫ്.എന്‍.ഒ.എം.സി പ്രസിഡന്റ് ഫിലിപ്പോ അനേലി പറഞ്ഞു.

ഇറ്റലിയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരില്‍ 10 ശതമാനം പേര്‍ ആരോഗ്യരംഗവുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് കണക്കുകള്‍. ഫെബ്രുവരിയില്‍ ആരംഭിച്ച കോവിഡ് വ്യാപനത്തില്‍ ഇറ്റലിയില്‍ മാത്രം പതിനെട്ടായിരത്തോളം പേരാണ് മരിച്ചത്.

