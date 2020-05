കാഠ്മണ്ഡു: ഡാര്‍ചുല-ലിപുലെഖ് ലിങ്ക് റോഡ് തര്‍ക്കത്തിലൂടെ നേപ്പാൾ മറ്റാരുടേയോ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന ഇന്ത്യൻ കരസേനാ മേധാവി മനോജ് നരവനെയുടെ പരാമര്‍ശത്തെ നേപ്പാള്‍ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ ഈശ്വര്‍ പൊഖ്രൈല്‍ അപലപിച്ചു. ഇന്ത്യക്കായി ദീര്‍ഘകാല ത്യാഗ പാരമ്പര്യമുള്ള നേപ്പാളി ഗൂര്‍ഖകളുടെ വികാരത്തെ ഈ പരാമര്‍ശം വേദനപ്പിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക മേധാവിയുടെ വാക്കുകള്‍ നേപ്പാളി ഗൂര്‍ഖ സൈനികരുടെ വികാരത്തേയും വ്രണപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ജീവന്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നവരാണ് അവര്‍. ഗൂര്‍ഖസേനയുടെ മുന്നില്‍ അഭിമാനത്തോടെ നില്‍ക്കാന്‍ അവര്‍ക്കിപ്പോള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കണം' ഒരു നേപ്പാളി ഓണ്‍ലൈന്‍ ന്യൂസ് ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഈശ്വര്‍ പൊഖ്രൈല്‍ പറഞ്ഞു.

നരവനെയുടെ പ്രസ്താവനയെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സ്റ്റണ്ട് എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച പൊഖ്രൈല്‍ അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സേനാ മേധാവികളില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 40 ബറ്റാലിയന്‍ ഗൂര്‍ഖകളുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സായുധസേനയില്‍ ഗൂര്‍ഖകള്‍ക്ക് പ്രത്യക ഇടമുണ്ടായിരുന്നു.

ഇന്ത്യ അടുത്തിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഡാര്‍ചുല-ലിപുലെഖ് ലിങ്ക് റോഡിനെ നേപ്പാള്‍ എതിര്‍ക്കാന്‍ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും മറ്റൊരാളുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് അവരുടെ എതിര്‍പ്പെന്നുമായിരുന്നു കരസേനാ മേധാവി അടുത്തിടെ പറഞ്ഞത്.

