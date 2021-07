ടോക്യോ: കോവിഡ് സാഹചര്യം നേരിടാന്‍ ജപ്പാന്‍ തലസ്ഥാനമായ ടോക്യോയില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒളിമ്പിക്‌സിന് കാണികളുണ്ടാവില്ല.

ജൂലൈ 23 മുതല്‍ ഓഗസ്ത് 8 വരെയാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കൊറോണ വൈറസിന്റെ മാരകമായ വകഭേദങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം രാജ്യം മറ്റൊരു കോവിഡ് തരംഗത്തെക്കൂടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ജപ്പാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി യോഷിഹിദെ സുഗ പറഞ്ഞു.

കാണികളില്ലാതെ ഒളിമ്പിക്‌സ് നടത്താന്‍ സംഘാടകരും നിര്‍ദേശിച്ചതായി ഒളിമ്പിക്‌സ് മന്ത്രി തമായ മരുകാവ പറഞ്ഞു. ടോക്യോയ്ക്ക് പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്‌സ് ഇനങ്ങള്‍ക്ക് കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അപ്പോള്‍ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഒളിമ്പിക്‌സ് നടത്തുന്നത് താരതമ്യേനെ അപകടം കുറഞ്ഞ തീരുമാനമാണെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും വിലയിരുത്തുന്നത്.

ഒളിമ്പിക്‌സിന് മറ്റുരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള കാഴ്ചക്കാര്‍ക്കു സംഘാടകര്‍ നേരത്തെ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒളിംപിക്‌സ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: Olympics will be held without spectators after Tokyo declares Covid-19 emergency