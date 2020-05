പ്രായമേറിയ പുരുഷന്മാര്‍ കൊറോണവൈറസ് ബാധിതരാവാന്‍ സാധ്യതയേറെയെന്ന് പഠനഫലം. പൊതുവെ സ്ത്രീകളേക്കാളേറെ പുരുഷന്മാരിലാണ് കോവിഡ്-19 ബാധിതര്‍ കൂടുതല്‍. മാത്രമല്ല പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് രോഗബാധിതരാവുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നതായും പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജോര്‍ജിയ സ്‌റ്റേറ്റ്‌ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഒരു സംഘം ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനമാണ് ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആകുലതപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം പുരുഷന്മാരില്‍ സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറയുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രായമേറിയ പുരുഷന്മാരില്‍ നിലവിലുള്ള കോവിഡ് ഭീഷണിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക കുറയുന്നതോടെ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ചിന്ത ഇവരില്‍ കുറയാനിട വരുത്താനിടയാക്കും. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ ഫലം ജേണല്‍സ് ഓഫ് ജെറന്റോളജിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആധി കുറയുന്നതോടെ പ്രതിരോധമാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഇവരില്‍ കുറയ്ക്കുമെന്ന് ജോര്‍ജിയ സ്‌റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ജെറന്റോളജി, സൈക്കോളജി ഗവേഷകയായ സാറ ബാര്‍ബര്‍ പറയുന്നു. നിത്യജീവിതത്തില്‍ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ അനുഭവസമ്പത്ത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കില്‍ വികാരപ്രകടനങ്ങളില്‍ വരുന്ന കുറവ് മൂലമോ നിസാരമായി കാണാനുള്ള പ്രവണത പ്രായം കൂടുമ്പോള്‍ പുരുഷന്മാരില്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതാണ് കാരണമെന്ന് സാറ ബാര്‍ബര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

പ്രതിസന്ധികളെ സംയമനത്തോടെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും കോവിഡ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെ നിസാരവത്കരിച്ച് കാണുന്ന പ്രവണത അപകടകരമാണെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു. വിവിധ പ്രായപരിധിയില്‍ പെട്ട പുരുഷന്മാരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, ആരോഗ്യപ്രശ്‌ന വിഷയങ്ങളില്‍ ഇവരോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കൊറോണാവ്യാപനത്തെ കുറിച്ച് കുറവ് ആകുലതയാണ് ഇവര്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് തങ്ങളുടെ ശീലങ്ങളിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ മാറ്റം വരുത്താന്‍ ഇവര്‍ ഒരുക്കമല്ലെന്ന് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയാമെങ്കിലും പ്രായമായവരില്‍ കടന്നു കൂടുന്ന ആകുലതയിലായ്മ ഒരു പരിധി വരെ കോവിഡ് ബാധിതരാവാനുള്ള സാധ്യത പ്രായമായ പുരുഷന്മാരില്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. ഭീകരാക്രമണത്തേയോ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളേയോ വീക്ഷിക്കുന്ന കോണില്‍ തന്നെയാണ് കോവിഡിലേയും ഇവര്‍ കാണുന്നത്. കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഇവരില്‍ ബോധവത്കരണം സാധ്യമാകുമെന്നും സാറ പറയുന്നു.

Content Highlights: Older men worry less than others about COVID-19