റിയാദ്: ഇറാനെ തടയാന്‍ ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍. സിബിഎസ് ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കവേയാണ് സൗദി കിരീടാവകാശി ലോകത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്.

ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികള്‍ ലോകം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍, ഇനിയൊരു സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടായാല്‍ അത് ലോക താത്പര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എണ്ണ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുകയും ജീവിതകാലത്ത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തില്‍ ചിന്തിക്കാനാവാത്ത ഉയരത്തില്‍ എണ്ണവില എത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നും മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാനുമായി ഒരു യുദ്ധത്തിന് തങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കില്ലെന്നും സമാധാനപരവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ പരിഹാരത്തിനാണ് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നതെന്നും മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ പറഞ്ഞു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ യുദ്ധമുണ്ടായാല്‍ ലോകസമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തകരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൈനിക നടപടിയേക്കാള്‍ രാഷ്ട്രീയപരവും സമാധാനപൂര്‍ണവുമായ പ്രശ്‌നപരിഹാരമാണ് നല്ലതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം ഖഷോഗിയെ വധിക്കാന്‍ താന്‍ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ നിഷേധിച്ചു. എന്നാല്‍ സൗദി സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചിലര്‍ നടത്തിയ കൃത്യമെന്ന നിലയ്ക്ക് അതിന്റെ പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്തം താന്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

അതൊരു ഹീനമായ നടപടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊന്ന് ഇനി ഭാവിയില്‍ സംഭവിക്കാതിരിക്കാന്‍ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും- മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: oil prices could spike to “unimaginably high numbers” if the world does not come together to deter Iran he says