ലോസ് ആഞ്ചലസ്: വിമാനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പറക്കും മനുഷ്യനെ കണ്ട് അമ്പരന്ന് പൈലറ്റുമാര്‍. അമേരിക്കയിലെ ലോസാഞ്ചലിസിലാണ്‌ സംഭവം. ഫലാഡല്‍ഫിയയില്‍ നിന്ന് ലോസാഞ്ചലിസിലേക്ക് വരുകയായിരുന്ന അമേരിക്കന്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ് വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റാണ് ആദ്യം ജെറ്റ് പാക്ക് അണിഞ്ഞ് പറന്നുപോകുന്ന ആളെ കണ്ടത്. പൈലറ്റ് ഇക്കാര്യം എയര്‍ ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു. വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് 300 അടി മാത്രം അകലത്തിലാണ് ജെറ്റ് പാക്ക് ധരിച്ച ആള്‍ പറന്നിരുന്നത്.

ഇക്കാര്യമറിഞ്ഞ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിലുള്ളവര്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇതിന് പിന്നാലെ ജെറ്റ്ബ്ലൂ എയര്‍ലൈന്‍ വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റും സമാനമായ വിവരം റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് എഫ്ബിഐ, ഫെഡറല്‍ ഏവിയേഷന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ എന്നീ ഏജന്‍സികള്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ലോസാഞ്ചലിസിലെ സാന്‍ ഫെര്‍ണാഡോ വാലിയില്‍ ജെറ്റ് പാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതുണ്ട്. 15,000 അടി ഉയരത്തില്‍ വരെ പറക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ജെറ്റ്പാക്കാണ് ഇവരുടേത്. എന്നാല്‍ അത് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമല്ലെന്നാണ് ഇവര്‍ പറയുന്നത്.

വളരെ വേഗതിയിലായിരുന്നു പൈലറ്റുമാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ജെറ്റ് പാക്ക് ധരിച്ച ആള്‍ സഞ്ചരിച്ചത്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത് അപകടങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് ആശങ്ക. വിമാനങ്ങളുടെ പാതയില്‍ ജെറ്റ്പാക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും ആശങ്ക ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Officials investigate 'guy in jetpack' seen flying near LA airport