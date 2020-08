ജനീവ: ലോകം ഹേർഡ് ഇമ്യൂണിറ്റിയുടെ അടുത്തുപോലും എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ഹെർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ലെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 'നാം രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അടുത്തുപോലും എത്തിയിട്ടില്ല. അതല്ല കോവിഡിനെതിരായ പരിഹാരം. ഈ പരിഹാരമല്ല നാം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും.' ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലെ ഡോ.മൈക്കിൾ റയാൻ പറഞ്ഞു.

ലോകത്ത് 10 മുതൽ 20 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് കോവിഡിനെതിരായ ആന്റിബോഡികളുളളതെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാൽതന്നെ ഹേർഡ് ഇമ്യൂണിറ്റിയിലൂടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധിക്കാമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്നും പ്രതിരോധത്തിന് ഫലപ്രദമായ വാക്സിൻ കൂടിയേ മതിയാകൂ ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ. പറയുന്നു.

രോഗകാരിയായ വൈറസിനെതിരെ വാക്സിൻ വഴിയോ രോഗം വന്ന് ഭേദമാവുക വഴിയോ പ്രതിരോധശേഷി നേടുകയും രോഗവ്യാപനം തടയുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് ഹെർഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ജനസംഖ്യയുടെ 70 ശതമാനം പേർക്കെങ്കിലും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരിക്കാനായാൽ മാത്രമേ ഹെർഡ് ഇമ്യൂണിററി നേടിയതായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കൂ. എന്നാൽ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം പേർക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നേടാനായാൽ അത് ഫലം ചെയ്യുമെന്നും ചില വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.

