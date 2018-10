സ്‌റ്റോക്‌ഹോം: ഈ വര്‍ഷത്തെ ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേല്‍ അമേരിക്കന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ആര്‍തര്‍ ആഷ്‌കിന്‍, ജെറാര്‍ഡ് മൗറൊ, കനേഡിയന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോണ സ്ട്രിക്ലാന്‍ഡ് എന്നിവര്‍ പങ്കിട്ടു.

അതിസൂഷ്മ വേധശേഷിയുള്ള ലേസര്‍ കണ്ടുപിടിച്ചതിനാണ് പുരസ്‌കാരം. കണ്ണുകളുടെ നവീന ലേസര്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വഴിതുറന്ന കണ്ടുപിടിത്തമാണ് ഇവര്‍ നടത്തിയത്. ഭൗതികശാസ്ത്ര നോബേല്‍ പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിതയാണ് ഡോണ.

സ്വീഡിഷ് റോയല്‍ അക്കാഡമി ഓഫ് സയന്‍സാണ് ഇവരെ പുരസ്‌കാരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തുത്.

