ജനാധിപത്യം, സമാധാനം- ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ രണ്ട് ആശയങ്ങള്‍. പക്ഷേ, ഇവയ്ക്ക് നില്‍ക്കണമെങ്കില്‍ ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന അടിത്തറയുണ്ടായേ മതിയാകൂ. ഈ അടിത്തറയ്ക്കു വേണ്ടി, ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനത്തെ വിനിയോഗിച്ച മരിയ റെസ്സയ്ക്കും ദിമിത്രി മുറടോവിനുമാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരം.

